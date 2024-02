Mantova | travolta dalle recensioni negative dopo ‘4 Ristoranti’ “Non dormo da due notti”

altro effetto del controllo del discorso pubblico garantito dalle avvenuto all'ultima edizione del Festivaletteratura di Mantova. Sanremo 2024 sta trattando la crisi climatica come John Travolta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – L’odio social torna a colpire a poche settimane dalla tragedia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano. Il contesto è l'ultima tappa della nona edizione di Alessandro Borghese "4 Ristoranti”. A pochi giorni dalla messa in onda del programma, l’odio social nei confronti di Ekla Vasconi, proprietaria del “Rigoletto”, il ristorante arrivato secondo dietro “Materiaprima” di Giuseppe Maddalena. “Da 10 giorni non chiudo occhio”, racconta la ristoratrice finita nel mirino degli haters tanto che Tripadvisor ha dovuto sospendere temporaneamente la pubblicazione di nuovea causa dei troppi attacchi. “Sono una persona molto sincera - racconta Ekla - e anche in puntata ho espresso le mie opinioni senza filtri e sono risultata “cattiva". Non ho però offeso nessuno. Mi sono ritrovata a giudicare un ...