Manila Nazzaro si sposa | quali damigelle spiazzano tutti

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Al settimo cielo:e Stefano Oradei sono felicissimi e annunciano le nozze. "Sposo Stefano il 13 maggio a Villa Miani a Roma. A officiare il rito simbolico sarà la mia amica Milena Miconi. Lesaranno, invece, Angela Melillo e Matilde Brandi", dice l'ex Miss Italia, intervistata da Monica Setta a "Storie di donne al bivio" nella puntata in onda sabato 17 febbraio alle 14 su Rai2., una donna straordinaria con alle spalle una carriera straordinaria, parla anche dell'esperienza al Bagaglino (la compagnia teatrale fondata da Pingitore). E dice: "Non è un ruolo che può valorizzare una donna. Ovviamente ho massimo rispetto per Pingitore e questa è una mia personale opinione". Stefano esono stati avvistati a Sanremo: uniti più che mai, felici per la storia ...