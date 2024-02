“Mangio pollo crudo finché non mi ricoverano È divertente disgustare le persone” | la folle impresa dell’influencer

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) A volte i social vengono usati come strumento per ottenere, a qualsiasi costo, la visibilità. Sono molti i video estremi di gente che sarebbe disposta a tutto pur di ottenere like e visualizzazioni in più. E’ il caso di John, un ragazzo che, per motivi di privacy, ha preferito non rivelare il cognome. Il creator ha un profilo su Instagram dove conta più di 400mila follower. L’intrattenimento che l’uomo sta proponendo è quello di mostrarsi al web mentre mangia(e uova). La sua è una challenge pericolosa per la salute ed assolutamente da non riprovare a casa. L’obiettivo che si è prefissato John è quello di arrivare a 100 giorni alimentandosi connon cotto: alette, cosce, bocconcini,intero. L’importante che sia. Neanche a dirlo sono moltissime le critiche rivolte a John ...