Mameli ci fa urlare | “Evviva il canone!”

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb –ilNo non il cannone, no non il cenone, viva il canone Rai. Non siamo smattati tutto d’un colpo. Non abbiamo ecceduto in bevute del martedì sera, abbiamo semplicemente visto lo sceneggiato, andato in onda su Rai 1, dedicato a Goffredo. “. Il ragazzo che sognò l’Italia” è il ritorno al servizio pubblico dopo le scempiaggini di Sanremo. All’indomani di cover, di televoto, di giornalisti che frignano per le minacce ricevute, di cantanti senza voce, di canzoni senza testi spunta sull’emittente di punta dello Stato questa piccola gemma. Quattro puntate, da circa un’ora l’una, dove la vera protagonista è l’Italia. Il tricolore voluto, bramato, sognato e issato sopra le nostre teste. Qualcuno dirà propaganda, altri diranno “e ma il Risorgimento”, altri ancora invocheranno Papa Re e ...