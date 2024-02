Come sta Giuseppe Garibaldi dopo essere stato colto da un secondo malore che lo ha costretto nuovamente a lasciare temporaneamente la Casa del Grande Fratello ? E' questa la domanda delle ultime ore in merito alle condizioni di salute del bidello calabrese. Come

Malore al Grande Fratello, quando rientra Giuseppe Garibaldi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Giuseppe Garibaldi si è sentito male all'interno della casa del Grande Fratello nei giorni scorsi per seconda volta nel giro di meno di due settimane e la preoccupazione fra i fan e gli altri concorrenti del reality show è alta. Come sta Giuseppe Garibaldi? A informare pubblico e inquilini della casa è stato il conduttore Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello di ieri, mercoledì 14 febbraio: "Giuseppe Garibaldi sta bene, è trattenuto qualche giorno sotto osservazione medica". Le sue condizioni quindi dopo il secondo Malore nell'arco di pochi giorni non sono preoccupanti e a rassicurare tutti è stato anche il Fratello Nicola, che su Instagram ha scritto: "Ciao a ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024)si è sentito male all'interno della casa delnei giorni scorsi per seconda volta nel giro di meno di due settimane e la preoccupazione fra i fan e gli altri concorrenti del reality show è alta. Come sta? A informare pubblico e inquilini della casa è stato il conduttore Alfonso Signorini durante la puntata deldi ieri, mercoledì 14 febbraio: "sta bene, è trattenuto qualche giorno sotto osservazione medica". Le sue condizioni quindi dopo il secondonell'arco di pochi giorni non sono preoccupanti e a rassicurare tutti è stato anche ilNicola, che su Instagram ha scritto: "Ciao a ...

