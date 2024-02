Malagò | «Napoli fuori da Euro 2032? Ad oggi solo Torino è pronta»

Malagò non afferma nulla e spiega niente. A che serve, così? - Eurovision magari può partecipare lo stesso per il Regno di Napoli: - Prima Geolier, poi gli attori di Mare Fuori . Ho paura che il

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le parole di Giovani, presidente del CONI, sulla questione stadi in vista deglipei del: «» Giovanniha parlato a margine presentazione del programma di Genova capitalepea dello sport 2024 della situazione degli impianti sportivi in Italia. Di seguito le sue parole sugli stadi in vista deglipei del– «In Italia forseè in grado di ospitare grandi eventi sportivi grazie all’eredità delle Olimpiadi del 2006. Tutte le altre città hanno dei deficit: vedete cosa sta succedendo a Milano. A Roma conosciamo bene la situazione. A, a Palermo, a Firenze, a Bologna, a ...