«Makari» debutta su Rai1 con la terza stagione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nelladi "", Saverio Lamanna, noto come lo "sbirro di penna", insieme alla sua amata Suleima e al formidabile Piccionello, si troverà ad affrontare quattro nuovi casi di omicidio che coinvolgono la terribile faida fra due ex fidanzate (in "Il fatto viene dopo"); un mistero legato alla tragica storia di Gibellina ("La città perfetta"); l'omicidio di un antico amore di Marilù durante un festival letterario ("Tutti i libri del mondo"); e un presunto incidente all'interno di un lussuoso centro termale ("La segreta alchimia"). Questi quattro delitti saranno al centro di altrettante puntate trasmesse a partire da domenica 18 febbraio in prima serata su Rai 1. Ma i problemi per Saverio Lamanna non si limitano a questi casi. L'amore, stavolta, si rivelerà come la chimica: alcuni elementi si attraggono naturalmente, ma ...