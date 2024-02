Mahmood raddoppia al Forum | nuove date a Roma e Napoli

Il cantautore raddoppia e annuncia due concerti a Roma e

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sarà un anno ricco di appuntamenti per vederein tour. È sold out in appena 24 ore il live aldi Milano (21 ottobre 2024) checon una seconda imperdibile data, prevista per il 22 ottobre 2024. Si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti nei palazzetti italiani: il 27 ottobre al Palazzo dello Sport die il 31 ottobre al Palapartenope di. Le prevendite per la nuova data di Milano saranno disponibili dal 14 febbraio alle ore 16:00, mentre i biglietti persaranno disponibili a partire da giovedì 15 febbraio alle ore 12:00. Info biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it. La tournée nei palazzetti italiani – prodotta da Friends & Partners – arriverà dopo l’European Tour, 17nei ...

Mahmood sold out in 24 ore raddoppia al Forum di Milano e aggiunge nuove date nei palazzetti , infatti il live al Forum Di Milano raddoppia con una ... (spettacolo.periodicodaily)

Mahmood sold out al Forum. E “Tuta Gold” è al primo posto in radio e su Spotify (prima di Angelina Mango e Geolier) Tutto esaurito in poche ore anche per Ghali: i due milanesi si confermano campioni di live. Classifiche della rotazione radiofonica e della piattaforma di streaming: il podio non è quello del Festival ...

Mahmood: sold out in 24 ore il live al Forum di Milano È sold out in 24 ore il live al Forum di Milano (21 ottobre) di Mahmood. Il cantautore raddoppia e aggiunge nuove date ...

Mahmood in concerto a Napoli È Sold Out in 24 ore il live al Forum di Milano (21 ottobre 2024) di Mahmood che raddoppia con una seconda imperdibile data, prevista per il 22 ottobre 2024. Si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti ...