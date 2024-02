pieghevole Z avrebbe tutte le carte in regola per piazzarsi nella mesi si era visto un brevetto simile di Xiaomi per ora ancora non l'outing a Mahmood e Mengoni è un gesto violento di Daniele

Mahmood è ancora nella top 50 delle canzoni più ascoltate su Spotify: è la prima di quelle di Sanremo 2024 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Mahmood è ancora nella top 50 Global di Spotify, in attesa dell'uscita, domani, del suo nuovo album "Nei letti degli altri". Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024)top 50 Global di, in attesa dell'uscita, domani, del suo nuovo album "Nei letti degli altri".

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza