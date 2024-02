Madre lascia il figlio di 4 anni chiuso in auto per andare a sciare in Trentino | denunciata turista 40enne

Lascia il bambino di 4 anni chiuso in macchina e va a sciare . È accaduto al passo Brocon nel comune i carabinieri hanno cercato di mettersi in contatto con la madre attraverso varie chiamate senza

Lascia il figlio di 4 anni chiuso in auto mentre va a sciare: turista denunciata La donna si è giustificando dicendo di aver affidato il controllo del piccolo al fratello tredicenne, che però si è allontanato per andare sulle piste ...