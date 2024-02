stato arrestato dai carabinieri a Caltagirone per maltrattamenti maltrattamenti in famiglia ai danni della ex moglie e della madre avrebbe malmenato e spintonato la madre, accusata di 'non essere

Madre accusata di maltrattamenti: bambino ustionato per casa sporca (Di giovedì 15 febbraio 2024) Scandalo a Eboli: Madre sotto accusa per gravi maltrattamenti familiari, tra cui l’uso di bastoni roventi contro il figlio Una terribile vicenda di violenza familiare ha scosso la tranquillità di Eboli, dove una donna di 48 anni di origini magrebine è stata accusata di maltrattamenti nei confronti del figlio undicenne. La Madre avrebbe inflitto gravi ustioni al bambino con bastoni roventi, colpendolo sui piedi, come punizione per non aver pulito la casa secondo le sue aspettative. L’accusa è emersa dopo che il padre del bambino, separato dalla moglie e residente altrove, ha presentato una denuncia a fine dicembre 2022. Tuttavia, in un momento successivo, ha ritirato la denuncia, suscitando perplessità tra gli investigatori. La Procura di ... Leggi tutta la notizia su puntomagazine (Di giovedì 15 febbraio 2024) Scandalo a Eboli:sotto accusa per gravifamiliari, tra cui l’uso di bastoni roventi contro il figlio Una terribile vicenda di violenza familiare ha scosso la tranquillità di Eboli, dove una donna di 48 anni di origini magrebine è statadinei confronti del figlio undicenne. Laavrebbe inflitto gravi ustioni alcon bastoni roventi, colpendolo sui piedi, come punizione per non aver pulito lasecondo le sue aspettative. L’accusa è emersa dopo che il padre del, separato dalla moglie e residente altrove, ha presentato una denuncia a fine dicembre 2022. Tuttavia, in un momento successivo, ha ritirato la denuncia, suscitando perplessità tra gli investigatori. La Procura di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza