Madonnina imbrattata con croci rovesciate | l' ombra dei satanismo

disegnate croci rovesciate ed è stata completamente ricoperto con Imbrattata la statua della Madonnina di viale Benedetto Croce

Imbrattata di nuovo la Madonnina delle Piane: «Simboli legati al satanismo» Imbrattata per la seconda volta in due settimane la Madonnina delle Piane, vicino alla farmacia Brunori, in viale Benedetto Croce, a Chieti: i segni neri sono dappertutto, basamento compreso, ...