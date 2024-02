Madame Web | la battuta virale sparita dal film dopo le critiche dei fan!

"E non posso nemmeno dirvi cosa fossero." Madame Web, la battuta più odiata del trailer è presente nel film? Cosa accade dopo i titoli di coda di Madame Web? Veniamo al focus della news, la presenza (

(Di giovedì 15 febbraio 2024) C’è una famigeratadi Dakota Johnson nel trailer diWeb che, a quanto pare, èdal montaggio finale dele che offre qualche informazione in più sul background della protagonista Cassandra Webb. Ecco cosa dice: “Ezekiel Sims. Era in Amazzonia con mia madre quando lei stava facendo ricerche sui ragni, poco prima di morire“. Il modo in cui veniva introdotta questal’ha fatta rapidamente diventare un meme, forse il motivo per cui è stata tagliata. Nel trailer rilasciato lo scorso novembre, l’eroina chiaroveggente di Dakota Johnson, Cassandra Web, ha cercato di fornire col maggior numero di parole possibili un retroscena al cattivo Ezekiel Sims di Tahar Rahim: unaregistrata a parte, derisa dai fan per la maniera poco ...