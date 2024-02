Madame Web ha una scena post credits? La risposta è sorprendente

la festa degli innamorati ( ma anche dell'uscita di Madame Web quasi fosse insieme una promessa d'intenti e un modo per

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Web è uno dei pochissimi cinecomic a non avere una. Al suoo vediamo scorrere, durante i titoli di coda, una serie di immagini che mostrano le identità segrete di Cassandra Webb (Dakota Johnson) e del suo trio di Spider-women: Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie Franklin (Celeste O’Connor). C’è inoltre una traccia sonora pop rock soft dell’era 2003 ad accompagnare il tutto, probabilmente un omaggio all’anno in cui è ambientato il film dato che sembra uscire direttamente da quegli anni.Web (di cui potete leggere qui la nostra recensione) finisce con Cassandra che, dopo essere stata accecata durante la battaglia finale contro Ezekiel Sims (Tahar Rahim), si sta prendendo cura di Julia, Anya e Mattie. Dice al trio ...

Quanto ha guadagnato Dakota Johnson per il suo ruolo in Madame Web Scopriamo assieme quanto ha guadagnato l'attrice Dakota Johnson per il ruolo di Cassandra Webb in Madame Web di Sony Pictures.

Sydney Sweeney, meglio Madame Web o Tutti tranne te "Vedeteli entrambi!" Per l'attrice i suoi due nuovi film, attualmente al cinema in contemporanea, offrono la possibilità di una perfetta doppia visione.

I volumi Panini Comics per scoprire i protagonisti di Madame Web Panini Comics presenta due volumi perfetti per scoprire i segreti dei due personaggi chiave di Madame Web, il nuovo Ragno-film al cinema a partire da mercoledì 14 febbraio diretto da S. J. Clarkson .