"Ma perché fa quel gesto sulle risposte di Francesca?!": L'Eredità, critiche su Vincenzo (Di giovedì 15 febbraio 2024) A L'Eredità, nella puntata che va in onda questa sera 15 febbraio, testa a testa emozionante nel duello tra Francesca e Vincenzo. Una serie di risposte mozzafiato per salvare il posto nell'arena di Liorni e puntare alla ghigliottina. Nel botta e risposta sulle parole da completare, i social si sono scatenati. Secondo dopo secondo sono state anticipate le risposte dei due concorrenti confermando che L'Eredità è uno dei programmi più commentati proprio su X. Ma a finire nel mirino non sono state le risposte dei due concorrenti ma l'atteggiamento di Vincenzo. Infatti in tanti, seguendo la sfida, hanno notato l'annuire di Vincenzo a ogni risposta della sua avversaria. E così qualcuno sbotta: "Ma che annuisce, cosa c'è da ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) A L', nella puntata che va in onda questa sera 15 febbraio, testa a testa emozionante nel duello tra Francesca e. Una serie dimozzafiato per salvare il posto nell'arena di Liorni e puntare alla ghigliottina. Nel botta e rispostaparole da completare, i social si sono scatenati. Secondo dopo secondo sono state anticipate ledei due concorrenti confermando che L'è uno dei programmi più commentati proprio su X. Ma a finire nel mirino non sono state ledei due concorrenti ma l'atteggiamento di. Infatti in tanti, seguendo la sfida, hanno notato l'annuire dia ogni risposta della sua avversaria. E così qualcuno sbotta: "Ma che annuisce, cosa c'è da ...

