“Ma Mirko?” Torna al Grande Fratello e fuori subito la ‘sentenza’ | “Perla non lo ha capito”

Il ritorno di Mirko Brunetti al Gf L'ultima puntata del Grande Fratello , andata in onda ieri su Canale 5, ha visto il tanto e atteso ritorno di Mirko Brunetti . Gli autori e il conduttore Alfonso

(Di giovedì 15 febbraio 2024), duro attacco nei confronti diBrunetti. Nell’ultima puntata di ieri, mercoledì 14 febbraio, l’ex fidanzato diVatiero e Greta Rossetti èto nella Casa. Le sue riflessioni hanno sorpreso tutti.ha infatti rimproveratosia per i suoi sfondoni grammaticali sia per il suo atteggiamento di dispensatrice di consigli ‘psicologici’. “Si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto. Perlì e poi un’altra cosa, ma hai preso una laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. No, non devi fare così“. Poi se l’è presa anche con gli altri concorrenti responsabili di attaccare sempre Beatrice. Ma nelle ultime ore un personaggio della tv ...