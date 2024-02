Lutto La pallacanestro piange Paolo Fantoni Coach benemerito

Lutto nel mondo del basket italiano. Nel pomeriggio di giovedì 28 L'Olimpia piange la scomparsa improvvisa di Franco Casalini a gli anni e le vittorie sulla panchina del club di pallacanestro più

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le mattinate all’Affrico per parlare di basket, anzicome direbbe lui, non saranno più le stesse. La famosa ’università della palla a spicchi’la scomparsa di un suo interprete.se n’è andato in punta di piedi, inusuale per lui che in 84 anni si era ritagliato uno spazio di rilievo con quella sua cadenza inconfondibile. Allenatore, maestro di, dunque, che nelle ’minors’ (come si dice adesso) della Toscana ha lasciato un profondo segno. E non solo minors, considerato che alla testa della Florence – erano gli anni ruggenti del femminile – portò la società dell’allora Lungarno Colombo a calcare i parquet della serie A1. Ma anche fu l’artefice dell’epopea di Pistoia che portò fuori dalla periferia del basket, insieme agli storici ...