Lusso in stallo | Porsche | Bentley e Audi fermate negli USA

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’altosi ferma:bloccate nei porti statunitensi per violazione di legge sul lavoro forzato Migliaia di lussuose automobilisono bloccate nei porti statunitensi in seguito alla scoperta di un sottocomponente cinese all’interno dei veicoli, in violazione della legge statunitense contro il lavoro forzato. Questo quanto riportato dal Financial Times, secondo cui il gruppo automobilistico Volkswagen, detentore dei tre marchi, dovrà ritardare le consegne fino alla fine di marzo per sostituire il componente elettronico, prodotto nella Cina occidentale. Il gruppo tedesco ha notificato l’incidente alle autorità statunitensi, rispettando le disposizioni legali. La situazione è scaturita da una legge del 2021 che vieta ...