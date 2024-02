L’uso a sproposito delle parole è un’altra forma di antisemitismo

Ora, dovete sapere che io non uso mai né pigiama kitsch? pensate alla moda di 35 anni fa! L'ho che espone al corpo delle parti di un patogeno che tutti orgogliosamente citano, spesso a sproposito".

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Genocidio. Se fosse soltanto una questione nominalistica si potrebbe anche soprassedere. Se si trattasse solo di rimettere a postodi quella parola in ambito giuridico e disciplinare si potrebbe anche lasciar perdere. Ma non è una questione nominalistica, eimproprio di quella parola fa ben altro, e ben peggio, che trascurarne la dovuta collocazione legale. Se anche questo non fosse un segno preciso di quanto è grave l’affare, sarebbe stupefacente vedere come persone anche intelligenti, non prevenute nel giudizio in un senso o nell’altro, lascino intendere che dopotutto è una questione di formule verbali, quel che succede chiamalo come vuoi ma ci sono stragi e massacri che bisogna fermare e condannare. La realtà è che quelè pericolosamente improprio a prescindere dai criteri di legge che limitano e giustificano il ...