Luogo che accoglie tutti gli amanti della conoscenza

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Abbiamo incontrato Susanna Dal Porto, direttricebiblioteca civica di Massa. "Sono stata 13 anni nella biblioteca di Pisa, poi Livorno. Nel 2018 sono tornata a Massa. Nella biblioteca universitaria di Pisa mi occupavo di banche dati. Il lavoro che svolgo ora è diverso. In che cosa consiste? È molto vario. Per il mio ruolo spesso il mio tempo è dedicato alla gestionebiblioteca o al bilancio delle spese. Mi piacerebbe stare un pò di più a contatto col cittadino, capire come vive la biblioteca". Una gestione di successo... "Nel 2023 abbiamo fatto 30000 prestiti, numeri enormi. Durante il Covid l’aumento di prestiti digitali. Da un’analisi i servizi sono in crescita con il 20% in più di iscrizioni, abbiamo utenti anche da altre province". Un catalogo prestigioso: "Abbiamo circa 22000 documenti antichi dal 1500-1830. La carta antica ha ...