L’ultima provocazione di Adani | “Sono davanti alla questura e mi consegnerò alla giustizia”

Offerte Apple e Tecnologia Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram Iscriviti Top offerte Apple su Amazon C'è ancora l'iMac M1 regalato, 700 in meno rispetto al modello M3 15

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Leleha voluto prendere in giro i suoi detrattori con l'ultimo video in cui si dice pronto a costituirsi. Il suo reato? Portare avanti la "crociata" contro il servilismo.

Back to Forbes.com Le recensioni degli utenti della VPN di Bitdefender esprimono opinioni variegate sul servizio. Questa VPN ha totalizzato un punteggio di 4,8/5 su 471 valutazioni nell’App Store e di 4,5/5 su 26.900 ...

Andrea Giambruno prova a rimediare: «Giorgia è una persona per me fantastica» Nel giorno di San Valentino, Andrea Giambruno prova a mettere una pezza sul recente scaldalo che lo ha coinvolto, dopo la messa in onda da parte di Striscia la Notizia di svariati comportamenti inappr ...

Commissione Ue taglia stime crescita zona euro 2024, inflazione rallenta BRUXELLES (Reuters) - L'economia della zona euro crescerà più lentamente del previsto quest'anno, a causa dell'aumento dei prezzi che ha eroso il potere d'acquisto, e degli elevati tassi d'interesse d ...