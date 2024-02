Fin dalla nascita della NATO, gli Stati Uniti non hanno mai Questa mossa ha reso chiaro che l'obiettivo di Trump è quello di " L'ultima cosa che vogliamo fare è schierarci con la Russia ", ha

Chiara Ferragni ha deciso di riaprire i suoi post ai commenti, ma non a tutti. Limitare i commenti ad amici e fedelissimi, però, non l'ha premiata e ... (ilgiornale)

Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 I guai non vengono mai da soli e altre pessime notizie bussano alla porta di Chiara Ferragni : dopo il caso del ... (dayitalianews)

L'ultima mossa della Ferragni: perché non vuole pagare la multa dell'Antitrust Secondo gli avvocati di Ferragni, il provvedimento dell'Agcm è "illegittimo" e nel provvedimento di impugnazione al Tar Lazio contestano "molteplici vizi dell’atto" ...

Deathwish Enforcers Special Edition - Recensione Chi segue la rubrica di retrogaming di IGN Italia sa bene che ogni tanto vengono trattati anche giochi di quando Konami era attivissima in sala giochi. In particolare, in passato ha trovato spazio su ...

I Friedkin fanno tabula rasa: allontanato anche Luca Pietrafesa il capo della comunicazione del club La dirigenza americana ha licenziato anche colui che dal 2016 gestiva l'area comunicazione dei giallorossi. Salda al suo posto resta la CEO Souloukou ...