Il cosiddetto ormone dell'amore si risveglia ? come è noto - in primavera, anche per Max Allegri è amore a prima vista per Lukaku - Dopo una durissima telefonata con Ausilio i rapporti si sono

Lukaku si risveglia dopo l’Inter: salva la Roma contro il Feyenoord (Di giovedì 15 febbraio 2024) Romelu Lukaku si risveglia, dopo la semi-veglia nella sfida contro l’Inter e porta la Roma al pareggio nella sfida d’Europa League contro il Feyenoord. La trasferta di Rotterdam termina 1-1. PAREGGIO – Feyenoord-Roma, gara valida per gli spareggi di Europa League, termina 1-1 a Rotterdam. dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter la squadra di Daniele De Rossi ha dovuto rimettersi in gioco nella competizione europea. Nel primo tempo sono arrivate buone risposte dai giallorossi, che però non sono riusciti a concretizzare. Proprio sullo scadere dei minuti di recupero arriva la beffa per la Roma: Igor Paixao porta in vantaggio il ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di giovedì 15 febbraio 2024) Romelusila semi-veglia nella sfidae porta laal pareggio nella sfida d’Europa Leagueil. La trasferta di Rotterdam termina 1-1. PAREGGIO –, gara valida per gli spareggi di Europa League, termina 1-1 a Rotterdam.la sconfitta in campionatola squadra di Daniele De Rossi ha dovuto rimettersi in gioco nella competizione europea. Nel primo tempo sono arrivate buone risposte dai giallorossi, che però non sono riusciti a concretizzare. Proprio sullo scadere dei minuti di recupero arriva la beffa per la: Igor Paixao porta in vantaggio il ...

L'Inter vince contro la Roma: un successo che vale tanto La recente partita di calcio tra l'Inter e la Roma ha lasciato un segno indelebile. Nonostante la sconfitta, la Roma targata De Rossi ha dimostrato di poter competere alla pari anche contro le corazza ... Le pagelle di Roma-Inter 2-4: Thuram eccellente, Lukaku disperso, Lautaro fatica Romelu LUKAKU 5 - Gioca una partita da grande convitato di pietra. Grave errore in disimpegno sul gol di Acerbi, si divora un'occasione eclatante per il 3-3 a tu per tu con Sommer. Nel complesso, ... Roma, poker al Cagliari e zona Champions a un punto A fine primo tempo, dopo un gol annullato a Lukaku per fuorigioco, segnali di risveglio rossoblu con Lapadula che impegna Rui Patricio e poi prova a prendersi un rigore, inizialmente concesso da ...

