In campo gli occhi saranno puntati ancora sul grande ex Lukaku che proprio all'Olimpico lo scorso anno ando a segno con la maglia dell'Inter. Stavolta la sua firma sul match pagherebbe 3,45, ma in

Lukaku firma l’1-1 sul campo del Feyenoord: buon esordio europeo di De Rossi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Lukaku salva la prima europea di De Rossi: 1-1 sul campo del Feyenoord nell’andata del playoff per raggiungere gli ottavi di finale. Prosegue così l’ottimo momento delle italiane nelle coppe europee. buon esordio di De Rossi in Europa. La sua Roma pareggia 1-1 sul campo del Feyenoord al termine di una partita che i gialloRossi hanno giocato bene e anche controllato per lunghi tratti. Hanno sofferto soprattutto nel finale quando gli olandesi sono andati in forcing e hanno colpito un palo esterno su punizione e costretto Svilar a una parata comunque complessa. La Roma ha giocato un buon primo tempo, ha preso in pieno la traversa con Paredes ma ha pagato a caro prezzo una disattenzione difensiva nel ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di giovedì 15 febbraio 2024)salva la prima europea di De: 1-1 suldelnell’andata del playoff per raggiungere gli ottavi di finale. Prosegue così l’ottimo momento delle italiane nelle coppe europee.di Dein Europa. La sua Roma pareggia 1-1 suldelal termine di una partita che i giallohanno giocato bene e anche controllato per lunghi tratti. Hanno sofferto soprattutto nel finale quando gli olandesi sono andati in forcing e hanno colpito un palo esterno su punizione e costretto Svilar a una parata comunque complessa. La Roma ha giocato unprimo tempo, ha preso in pieno la traversa con Paredes ma ha pagato a caro prezzo una disattenzione difensiva nel ...

