un valore molto inferiore alla media UE. Per Per quanto riguarda l'aumento dei salari, ha "Non vedo alcun motivo per cui il ministro debba vantarsi. i media avvertono che non ci sono abbastanza

L’Ue non fa abbastanza per limitare il 5G cinese (Di giovedì 15 febbraio 2024) Solo dieci Stati membri dell’Unione europea hanno vietato o limitato i fornitori di telecomunicazioni etichettati “ad alto rischio” per la loro infrastruttura di rete 5G, stando ai dati della Commissione europea a Euronews. Quasi tutti gli Stati membri hanno messo in atto un quadro normativo per limitare i fornitori cinesi come Huawei e Zte, ma solo pochi, come Svezia e Lettonia, li hanno effettivamente utilizzati: i numeri non mostrano grandi passi avanti rispetto all’estate scorsa, con grandi attori come la Germania che si sono limitati a suggerire agli operatori di telecomunicazioni di rimuovere tutti i componenti critici nelle loro reti principali 5G entro il 2026. Sono passati ormai sei anni da quando Huawei e Zte hanno iniziato a dover fare i conti con posture dure da parte dei governi occidentali. Tra questi, Giappone, Stati Uniti e Unione europea hanno escluso ... Leggi tutta la notizia su formiche (Di giovedì 15 febbraio 2024) Solo dieci Stati membri dell’Unione europea hanno vietato o limitato i fornitori di telecomunicazioni etichettati “ad alto rischio” per la loro infrastruttura di rete 5G, stando ai dati della Commissione europea a Euronews. Quasi tutti gli Stati membri hanno messo in atto un quadro normativo peri fornitori cinesi come Huawei e Zte, ma solo pochi, come Svezia e Lettonia, li hanno effettivamente utilizzati: i numeri non mostrano grandi passi avanti rispetto all’estate scorsa, con grandi attori come la Germania che si sono limitati a suggerire agli operatori di telecomunicazioni di rimuovere tutti i componenti critici nelle loro reti principali 5G entro il 2026. Sono passati ormai sei anni da quando Huawei e Zte hanno iniziato a dover fare i conti con posture dure da parte dei governi occidentali. Tra questi, Giappone, Stati Uniti e Unione europea hanno escluso ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Tassa ambientale su materie prime extra Ue, contraccolpi sul settore dell’acciaio «In questa ipotesi – proseguono i deputati – il Cbam non risolverebbe il problema ambientale, rappresentando invece un ulteriore elemento a favore dei processi di deindustrializzazione e ... Medio Oriente, crisi del mar Rosso e frenata cinese: l’UE taglia le stime di crescita dell’eurozona Bruxelles – Tensioni in Medio oriente, con le sue ramificazioni nel mar Rosso, e poi la Cina che frena e incide sulla domanda e quindi sull’export a dodici stelle. Il panorama è ammantato di incertezz ... Lollobrigida "Politica agricola Ue da cambiare" "Dobbiamo chiarire a Bruxelles che l'agricoltura non e' un nemico dell'ambiente mane e' il principale alleato. E nel corso dell'ultima legislatura Ue non e' stato cosi'. Prova ne e' la riforma Pac che ...

Video di Tendenza