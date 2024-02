L' Ue lima le stime Pil Italia per 2024 a 0 | 7% | +1 | 2% 2025

La Commissione europea ha limato le previsioni di crescita del Pil dell'Italia nel 2024 atteso ora allo 0,7%, rispetto allo 0,9% indicato nelle stime di novembre. Confermata l'attesa di un Pil in crescita dell'1,2% nel 2025.

