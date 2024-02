Lucio Caracciolo | «Vi spiego perché stiamo perdendo la “guerra grande” in Ucraina e Medio Oriente»

Secondo Lucio Caracciolo l'Occidente sta perdendo la guerra in Ucraina. Il direttore di Limes parla oggi in un'intervista al Fatto Quotidiano , nella quale spiega che gli italiani "non sono coscienti di

Secondo Lucio Caracciolo l'Occidente sta perdendo la guerra in Ucraina. Il direttore di Limes parla oggi in un'intervista al Fatto Quotidiano, nella quale spiega che gli italiani «non sono coscienti di essere finiti in guerra. Questo perché si pensa alla guerra come un combattimento di trincea in cui essere coinvolti. In realtà noi siamo dentro la "guerra grande" che si sta combattendo sia in Ucraina sia in Medio Oriente». Caracciolo usa la locuzione "guerra grande" per spiegare la competizione tra Usa, Russia e Cina. Che si svolge «in un quadro globale fatto di guerre calde come quella in Ucraina e ...

"Ecco perché stiamo perdendo la guerra" Tesi contundente che il direttore Lucio Caracciolo spiega in questa intervista. Quale guerra stiamo perdendo Gli italiani non sono coscienti di essere finiti in guerra. Questo perché si pensa alla ... Qual è il futuro dell'Italia nella Nato Qual è il futuro dell'Italia nella Nato Considerazioni a margine della diatriba fra Caracciolo e Alegi su Italia, Usa e Nato. L'intervento di Marco Mayer, professore di Intelligence e Sicurezza nazio ... Gli Stati Uniti in crisi e i nuovi assetti del mondo: intervista a Lucio Caracciolo

