Luca Cena | influencer di libri antichi | “Trovo volumi rari e ne parlo su TikTok | i giovani apprezzano”

nata nel 1994), influencer e divulgatrice di notizie di economia con la domanda 'Stasera su cosa vuoi fare un figurone a cena?', e di intrattenimento Non hanno un amico dell'attore e comico Luca

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo il Covidha deciso di approdare sui social per raccontare e mostrare agli utenti saggi, romanzi, e manuali. "Sentivo l'esigenza di immergere una professione molto antica, quella del libraio antiquario, in un contesto contemporaneo", ha raccontato a Fanpage.it.

Io&Tu per la regia di Gianluca Merolli? va in scena allo Spazio Diamante : nel cast Aurora Spreafico e Derli Do Rosario Soares con la voce di ... ()

Dopo Chiara Ferragni con lo scandalo del pandoro Balocco, negli scorsi giorni è stato Fedez a tenere banco sui social per via delle sue esternazioni ... (isaechia)

San Valentino, i menù degli chef per la cena romantica: dal pesce gourmet al sushi Una romantica cena di coppia per festeggiare San Valentino Abbiamo chiesto a due chef contrapposti per filosofia della cucina di presentare le loro selezioni di piatti per lo special menù. La ...

Io, Stefano e la sclerosi multipla: dimenticarsi di se stessi Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi e Stefano Massoli. Lei malata di sclerosi multipla, lui suo marito e il suo caregiver. Oggi ci racconta come una serata a teatro possa ...

La cena con gli amici e la passione per il Carnevale. Addio a Roberto Di Pucchio È morto ieri mattina a cinquantadue anni l'esponente dell'associazione "La Valle del Baronio". Il cordoglio del sindaco Luca Di Stefano. Domani i funerali ...