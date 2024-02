Löwengrube | prossime aperture 2024

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 15 febbraio 2024): incassi oltre 20 milioni nel 2023 enelNel 2023, la rete di ristoranti in stile bavarese, aggregando gli incassi dei trenta locali riuniti ad oggi sotto la stessa insegna, ha superato il giro di boa dei 20,5 milioni di Euro, in crescita di oltre il 10% rispetto all’anno precedente. Dopo le più recentidelle stube – le caratteristiche birrerie tipiche della Baviera – a Milano lo scorso luglio e a Casalecchio di Reno a novembre, ora si attendono nei prossimi mesi le importantinei nuovi centri commerciali Merlata Bloom alle porte di Milano ovest e To Dream alla periferia est di Torino. Entrambe sono frutto della joint venture siglata nel 2023 con SAL Service, società leader nella promozione, sviluppo e ...