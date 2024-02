Lotta | Europei | bronzo per Enrica Rinaldi nei 76 kg

Arriva una splendida medaglia di bronzo per l'Italia agli Europei 2024 di lotta in corso di svolgimento a Bucarest. A portarla a casa è Enrica Rinaldi, bronzo nella categoria dei pesi massimi femminili (76 kg) grazie alla vittoria

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Bucarest, 15 feb. – (Adnkronos) – I Campionatidiin scena a Bucarest regalano un altroall’Italia. A salire sul podio rumeno oggi è statagrazie alla splendida vittoria per 5-2 sulla lituana Kamile Gaucaite. Per latrice azzurra, impegnata nella categoria dei pesi massimi (76kg) femminili, si tratta della seconda medaglia continentale senior, dopo ilvinto due anni fa a Budapest. Tra le altre azzurre in gara impegnate nelle eliminatorie, invece, da segnalare il ripescaggio di Aurora Russo che domani, dunque, tenterà l?accesso alla finalina sfidando la moldava Mihaela Samoil. Ad attendere la vincente ci sarà la polacca Anhelina Lysak. Eliminate, purtroppo, Maria Ferone nei 53 kg e Elena Esposito nei 62 kg. Hanno entrambe perso agli ottavi contro le due russe Malysheva e Ivanova. Domani, oltre al ripescaggio di Russo, ci sarà il debutto dellalibera maschile con Gianluca Talamo (70kg), Frank Chamizo (79kg) e Benjamin Honis (97kg). L'articolo CalcioWeb.