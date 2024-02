Lotta | Enrica Rinaldi si tinge di bronzo nei 76 kg agli Europei! Aurora Russo ai ripescaggi nei 57 kg

Chances di medaglia ancora aperte per Enrica Rinaldi ai Campionati Europei di lotta a Bucarest. Nella categoria fino ai 76 kg l'azzurra - già bronzo europeo nel 2022 - quest'oggi ha sconfitto la polacca Daniela Tachuk all'esordio, poi ai

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Quarta giornata molto positiva sul fronte italiano ai Campionati Europei 2024 di, in corso di svolgimento a Bucarest (in Romania) fino a domenica 18 febbraio. Il settore femminile azzurro ha infatti archiviato il primo podio della rassegna continentale grazie ad, che ha conquistato un’ottima meda dinella categoria olimpica 76 kg replicando il risultato di Danila Sotnikov tra i pesi massimi della greco-romana. La 25enne romagnola, giàeuropeo a Budapest 2022, ha sconfitto ai punti per 5-2 la lituana Kamile Gaucaite nello spareggio con in palio la terza moneta.si era fermata ieri in semifinale contro l’ucraina Anastasiia Shustova, che ha poi perso nettamente la finale odierna dei 76 kg con la turca Yasemin Adar Yigit. In ...