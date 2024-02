L’orgoglio Estra non basta | avanza l’Umana

una tripla di Varnado tiene comunque viva l'Estra sulle spalle con le sue iniziative in 1vs1 e l' Napier e Shields comunque non si fanno trovare Le ultime gran giocate di orgoglio di Moore e Wheatle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Venezia, si ferma con onore Pistoia: questo il verdetto che arriva dalla Inalpi Arena di Torino, nella prima notte delle finali di Coppa Italia. Come detto a più riprese, la partecipazione alla Final Eight ha rappresentato un premio per l’. Un premio per i giocatori certo, protagonisti di uno splendido girone d’andata. Ma anche per società, addetti ai lavori, sponsor, tifosi e in generale tutti quelli che hanno vissuto da vicino la faticosa ripartenza dopo il riposizionamento in A2 e il dramma della pandemia. Un premio bellissimo, da vivere a fianco del meglio che la pallacanestro italiana possa offrire in una cornice da sogno, che ripaga di tutti gli sforzi fatti. E che resta tale, al di là del risultato. Risultato che non ha sorriso a Pistoia, come da pronostici della vigilia. Brienza vara il quintetto standard (Varnado c’è, dopo i ...