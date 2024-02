Lorenzo Biagiarelli | “Non chiedo scusa per la Pedretti e non torno in Rai”

Lorenzo Biagiarelli non tornerà più a È sempre mezzogiorno , il programma di cucina di Antonella Clerici, in onda oggi giorno su Rai1. L'annuncio è stato dato dal diretto interesseto tramite un video

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il video dopo alcune settimane di silenzio Dopo alcune settimane di silenzio,è tornato sul caso di Giovanna, la ristoratrice che si è uccisa dopo una bufera social., che ha detto addio anche ad “È sempre mezzogiorno” ha così parlato in un video postato sui social. Ho bisogno di raccontare per la prima e ultima volta quello che mi è successo nell’ultimo mese. Per chiudere questa storia che è triste da qualunque lato la si guardi», ha detto«In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità. Ma io non posso, né voglio, chiederecome molti mi hanno pur caldamente suggerito di fare per la morte di Giovanna, il cui suicidio, ovviamente, mi addolora come essere umano. Perché se lo ...

“Dopo settimane di silenzio, ho bisogno di raccontare per la prima e ultima volta quello che mi è successo nell’ultimo […] (perizona)

Lorenzo Biagiarelli torna in televisione, sponda Mediaset: "Ci vediamo da Bianca Berlinguer per parlare di cibo, ambiente, futuro e ... (fanpage)

Lorenzo Biagiarelli non lo vedremo più a E’ sempre mezzogiorno, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Il motivo? Lo ha spiegato lo ... (blogtivvu)

Lorenzo Biagiarelli ha deciso di abbandona re È sempre mezzogiorno , come annunciato in un video sui social. ecco dove lo rivedremo in tv. (comingsoon)

‘Non mi vedrete più in onda’: Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio, la decisione drastica Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

''Non mi vedrete più in onda'': Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio sulla vicenda della ristoratrice e fa un annuncio che colpisce Lorenzo Biagiarelli ha annunciato che non tornerà a ‘E’ sempre Mezzogiorno’. Il 33enne, compagno della Lucarelli, ha ...

Niente Rai per Biagiarelli: Lorenzo torna in tv ma a Mediaset Lorenzo Biagiarelli ha deciso di lasciare E' sempre mezzogiorno ma torna in tv a un mese di distanza dalla bufera che lo ha travolto: ecco dove lo vedremo ...