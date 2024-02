Lorenzo Biagiarelli | “Non chiedo scusa per la morte di Giovanna Pedretti e non ritorno in tv”

Lorenzo Biagiarelli , compagno di Selvaggia Lucarelli, non tornerà più a È sempre mezzogiorno , il programma di Antonella Clerici. È lui stesso a ... (donnapop)

Lorenzo Biagiarelli abbandona È sempre mezzogiorno : ecco dove lo rivedremo in tv

Lorenzo Biagiarelli ha deciso di abbandonare È sempre mezzogiorno, come annunciato in un video sui social. ecco dove lo rivedremo in tv. (comingsoon)