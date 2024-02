Lorenzo Biagiarelli | “Niente scuse per la morte della ristoratrice e non torno in tv”

Avete capito di cosa stiamo parlando? Antonella Clerici fa finta di niente, cosa succede in Rai? In seguito alla tragica notizia di Giovanna Pedretti, Lorenzo Biagiarelli ha deciso di allontanarsi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è tornato sui social network dopo la bufera mediatica per ladi Giovanna Pedretti. Il food blogger ha fornito la sua versione dei fatti su quanto è accaduto e ha annunciato che non tornerà in tv, a È sempre mezzogiorno! di Antonella Clerici dove era uno dei protagonisti fino a qualche settimana fa. Il compagno di Selvaggia Lucarelli ha così ricostruito quanto accaduto negli ultimi giorni, precisando però di non volersi scusare per la scomparsa. Le parole didopo laCon un video su Instagramha rotto il silenzio dell’ultimo periodo, nato in seguito alla...