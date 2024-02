Lorenzo Biagiarelli molla il programma tv “È sempre mezzogiorno” «Non mi scuso per la morte di Giovanna Pedretti» – Il video

Lorenzo Biagiarelli torna in tv dopo il caso Giovanna Pedretti : quando lo vedremo a Prima Di Domani con Bianca Berlinguer Il 15 febbraio è una di quelle date storiche, anche se solo per il mondo dei social: in questo giorno Lorenzo Biagiarelli torna in tv è sarà ospite ... (optimagazine)

Lorenzo Biagiarelli : “Niente scuse per la morte della ristoratrice e non torno in tv” Lorenzo Biagiarelli è tornato sui social network dopo la bufera mediatica per la morte di Giovanna Pedretti. Il food blogger ha fornito la sua ... (dilei)