tra cui Tony Hadley, Albano e Romina, Renzo Arbore e Loredana Bertè. Stabilita anche una quelli che si potevano eseguire, fino alla data in cui Al Bano non è salito sul palco per i motivi che ha

Loredana Berté, sul palco dell'Ariston non rinuncia alla micro bag (Di giovedì 15 febbraio 2024) Loredana Berté torna sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2024 e, come ormai da tradizione, accompagna i suoi look glam con un accessorio: cosa contiene la sua mini bag a tracolla? È diventata ormai parte integrante del suo look da palcoscenico: ma perché Loredana Berté non può fare a meno della sua micro bag a tracolla? Indispensabile e costantemente presente in ogni sua esibizione, la micro bag è riapparsa anche quest'anno sul palco dell'Ariston. Loredana Berté è tornata in gara, questa volta con un brano intitolato Pazza che ha prontamente convinto il pubblico. Sanremo. Crediti: Ansa – VelvetMagTra le grandi protagoniste della 74esima edizione del ...

