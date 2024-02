L’Oréal a Parigi parla di innovazione e arte nel beauty e nei profumi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La divisione lusso diha avuto una settimana ricca di avvenimenti: giovedì scorso il gruppo ha annunciato che il fatturato annuale della sua unità Luxe ha superato Estée Lauder Companies, diventando così il più grande operatore al mondo nel settoredi prestigio. Qualche giorno fa ha annunciato la sua ultima licenza: i diritti di vendita die prodotti di bellezza per Miu Miu, il marchio gemello di Prada in rapida crescita. Mdì, invece, il gruppo ha accolto giornalisti e partner commerciali aper un evento coinvolgente che ha mostrato la sua storia e le ultime innovazioni delle sue linee di, tra cui Armani, Yves Saint Laurent, Valentino e Prada. Il gruppo ha offerto campioni di ingredienti d’autore, tra cui gli estratti di rosa per Lancôme ...