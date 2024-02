Longhena | urtato dal camion in azienda | muore operaio di 40 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – Stava attraversano il piazzale insieme a un collega e viene schiacciato da un mezzo agricolo. A Brescia si è registrato un nuovo infortunio sul lavoro. Una strage senza fine. La vittima è Mattia Mauro, 40, di Dello, che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri all’interno della Scotuzzi Agriservizi spa,specializzata in mangimi per animali. L’uomo, dipendente di una srl che si occupa dei trasporti per la medesima ditta di via Bargnano 5, a, intorno alle 18.30, finito il turno, stava attraversando il piazzale in compagnia di un altro lavoratore. Stando ai primi accertamenti ad opera dei carabinieri di Dello e del Nucleo Radiomobile della compagnia di Verolanuova, i due procedevano affiancati, si muovevano accanto a un capannone al termine del quale c’è una sorta ...