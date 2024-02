Lombardia | Lollobrigida a Fontana e Beduschi | ' sia locomotiva d' Italia anche in agricoltura'

nelle stesse ore in cui il ministro Francesco Lollobrigida Anche in Lombardia Fratelli d'Italia , guidata dai fratelli La Russa e chiede più spazio al governatore leghista Attilio Fontana: lo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - "Laè lad'e deve continuare a esserlo. Quindi bisogna che i suoi asset strategici, come l'e l'agroalimentare, vengano protetti". Così il ministro dell', Sovranità alimentare e Foreste, Francesco, dopo gli incontri con il presidente Attilio, gli assessori regionali Alessandroe Massimo Sertori e le organizzazioni di categoria agricole lombarde oggi a Palazzo. "Il governo - ha affermato il ministro - si è attivato per l'e ha fatto percepire che il suo ruolo non è in contrasto con l'Europa; credo che ci stiamo riuscendo e, in soli 16 mesi, l'è tornata protagonista. Lanon può che essere protagonista in questa". Per questo, "con il presidentee con l'assessoreabbiamo avuto modo di confrontarci su un modello di sviluppo che mette in condizione la regione di esprimere il massimo del suo potenziale e farlo insieme al governo e all'in ogni contesto". Il ministro ha quindi sottolineato che "l'agricoltore è il primo regolatore dell'ambiente, un ruolo importante nella prima regione agricola d'qual è la", ricordando che "essendo l'agricoltore il primo ambientalista, che ha nella terra il suo elemento di ricchezza, e che quindi non avrebbe nessuna ragione per depauperarla, questi va messo in condizione di mantenere il suo reddito. L'agricoltore - ha rimarcato il ministro - non ha nessun motivo di indicare un metodo di lavoro che possa essere poco sostenibile, ma deve garantire la sostenibilitàalla propria famiglia e, con il proprio lavoro,alla propria nazione". Soddisfazione è stata espressa dal presidenteche ha sottolineato come "utile e proficuo" l'incontro con il ministro e che "attraverso l'interlocuzione costatante portata avanti dall'assessorela nostra attenzione verso questo settore per noi fondamentale sia alta e costante". "È stato un onore ospitare il ministro- ha detto l'assessore regionale Alessandro- per la prima volta nella nostro palazzo a Milano e soprattutto nella regione prima inper il suo settore primario. Con il presidentee con il ministro - ha aggiunto - abbiamo condiviso l'importanza di stare a fianco, costantemente, a una categoria che ha sofferto più di altre un'impostazione sbagliata, ideologica e forzatamente spostata verso un ambientalismo 'spinto', lontano dagli obiettivi del pragmatismo che contraddistingue da sempre il settore primario lombardo ine nel mondo". "La volontà della politica regionale e nazionale è quella di ascoltare questa categoria e riuscire a cambiare questo paradigma. Con i rappresentanti degli agricoltori esasperati - ha concluso- ci siamo confrontati, certi che i prossimi obiettivi di cambiamento in Europa devono trovare l'e laprotagonisti di proposte concrete".