L' olocausto oltre la siepe

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In corsa per cinque Premi Oscar, il film La zona di interesse racconta la vita (vera) del comandante di Auschwitz che abitava in una casa con giardino e piscina adiacente al campo di sterminio, insieme a moglie e cinque figli. Una famiglia «normale», gelosa della propria routine privilegiata, ma indifferente all’orrore dei forni crematori che si compie al di là del muro. Il regista Jonathan Glazer ne parla con Panorama. Un prato in pendenza, vicino a un lago, immerso nella luce del sole. Una famiglia con diversi bambini e alcuni uomini in costume da bagno coi capelli cortissimi sono intenti a fare un picnic. Si scherza, si gioca, qualcuno si tuffa in acqua: tutto è calmo in quella che sembra la quintessenza dell’idillio. Sono queste le prime immagini di La zona d’interesse, il film di Jonathan Glazer in uscita il 22 febbraio, già vincitore del Grand Prix al festival di Cannes e ...