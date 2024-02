Lo strumento salvavita che tutti dovrebbero avere in auto | in caso di incidente è fondamentale

come alunni, genitori, personale scolastico, docenti, che di docenti ed alunni in percorsi formativi sulle manovre salvavita I ragazzi costituiscono uno strumento potenziale di divulgazione delle

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Questoè indispensabile quando si guida un’, soprattutto indi sinistro stradale. Viaggiare sicuri inè una delle cose fondamentali, sia per la nostra incolumità, che per quella delle persone che viaggiano con noi e degli altri guidatori.da tenere in: di cosa si tratta-cityrumors.itSogniamo di prendere la patente, fin da quando siamo ragazzini. Si tratta, infatti, di uno di quei traguardi che sanciscono il passaggio all’età adulta. L’idea di un’mobile tutta nostra, effettivamente, porta con sé tutta una serie di emozioni positive, come ad esempio l’entusiasmo per la libertà che potremmo assaporare. Allo stesso tempo, però, dobbiamo tenere anche in considerazione tutte le ...