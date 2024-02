Lo strano caso della razza Charlotte | diventerà madre per partogenesi | non si è mai accoppiata

della famiglia, che per mesi ha scritto alle Istituzioni. Minimizzare Poi hanno provato a minimizzare, a spostare l'attenzione su altro, a dire che non potevano farci nulla. Per Meloni non è strano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Atlanta, 15 febbraio 2024 – Fiocco rosa in arrivo al Georgia Aquarium di Atlanta, in Georgia: lasta per diventare mamma di 4 piccoli. Seppur lieta, la notizia in realtà non è questa. A far scalpore e a scatenare i grattacapi di centinaia di biologi è il fatto che la pesciolina non solo non si è mai, ma non ha neanche mai conosciuto un esemplare maschilesua stessa specie. Tra le prime ipotesi, riportate dal Daily Mail, c’era un’eventuale procreazione inter-specie: si pensava che alcuni piccoli squali – con cui le razze sono imparentate – potessero essersi accoppiati con. Una teoria poi scartata dagli stessi esperti. Normalmente per la riproduzione degli animali è necessaria una cellula uovo– contenente parte ...