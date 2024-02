alcuni dolcificanti contenuti nelle bevande frizzanti , come l' va invece evitato in caso si soffra di mal di stomaco e gastrite . meglio scegliere una spremuta fresca o la frutta in pezzi. Si

"Lo stomaco a pezzi". Nelle chat di Giulia i segni dell'avvelenamento (Di giovedì 15 febbraio 2024) Giulia Tramontano lamentava forti bruciori allo stomaco ipotizzando che fossero dovuti alla gravidanza. Dalle indagini è emerso che Impagnatiello le somministrava veleno per topi nella tisana che le preparava la sera Leggi tutta la notizia su ilgiornale (Di giovedì 15 febbraio 2024)Tramontano lamentava forti bruciori alloipotizzando che fossero dovuti alla gravidanza. Dalle indagini è emerso che Impagnatiello le somministrava veleno per topi nella tisana che le preparava la sera

