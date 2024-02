Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%. Tra gli indici di Eurolandia composta Francoforte , che

Lo spread tra Btp e Bund a 149 punti Lo spread tra Btp e Bund a metà giornata prosegue sotto i 150 punti. Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta a 149 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende di quattro ...

Rendimento dei titoli di Stato italiani nel 2024: previsioni e sfide Non è facile sbilanciarsi sul rendimento dei titoli di Stato italiani nel 2024 in questo momento storico. Il 2024 si prospetta un anno interessante per il mercato dei titoli di stato italiani (BTP).

BTp: spread con Bund in calo a 150 punti, rendimento decennale scende al 3,81% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 feb - Avvio in leggero calo per lo spread tra BTp e il bund tedesco. All'inizio della seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark ...