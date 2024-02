ROMA " Lo scudo anti - pirateria " la piattaforma capace di oscurare un sito illegale entro 30 minuti dall'inizio di una partita " fa il suo esordio in questo turno di Champions League. Sono 114 le emittenti

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le autorità accelerano la lotta contro lae i siti che trasmettono le partite di calcio in maniera illecita. Come riporta La Repubblica, da questo turno loha fatto il suo esordioin, dopo aver oscurato 1019 emittenti pirata nell’ultima giornata di Serie A. La piattaforma in grado di oscurare i siti illegali entro 30 minuti dall’inizio di una partita ieri è stata usata per bloccare l’accesso a 114 emittenti. Ma l’utilizzo dellonon si ferma al calcio. Per la prima volta sarà utilizzatoin altri sport, allargandosi alle partite dell’cup di, i cui diritti sono di Dazn e Sky. Nelle prossime settimane, secondo quanto riporta La ...

Lo scudo anti-pirateria esordisce anche in Champions League e nel basket: multe fino a 5.000 euro Come riporta La Repubblica, da questo turno lo scudo anti-pirateria ha fatto il suo esordio anche in Champions League, dopo aver oscurato 1019 emittenti pirata nell'ultima giornata di Serie A.

Pirateria, scudo esordisce anche in Champions e nel basket. Multe a campione a utenti ROMA – Lo scudo anti-pirateria – la piattaforma capace di oscurare un sito illegale entro 30 minuti dall’inizio di una partita – fa il suo… Leggi ...

