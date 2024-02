LIVE – Virtus Bologna-Reggio Emilia 72-81 | Coppa Italia 2024 basket DIRETTA

LIVE – Virtus Bologna-Reggio Emilia 69-76 - Coppa Italia 2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Reggio Emilia, sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket. Le Vu Nere non vincono la ... (sportface)

LIVE – Virtus Bologna-Reggio Emilia 66-66 - Coppa Italia 2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Reggio Emilia, sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket. Le Vu Nere non vincono la ... (sportface)

LIVE – Virtus Bologna-Reggio Emilia 60-61 - Coppa Italia 2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Reggio Emilia, sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket. Le Vu Nere non vincono la ... (sportface)

LIVE – Virtus Bologna-Reggio Emilia 54-53 - Coppa Italia 2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Reggio Emilia, sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket. Le Vu Nere non vincono la ... (sportface)

LIVE – Virtus Bologna-Reggio Emilia 45-44 - Coppa Italia 2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Reggio Emilia, sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket. Le Vu Nere non vincono la ... (sportface)