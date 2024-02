le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live . In onda avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi preparati per vivere l'emozione della finale 10m Maschile di tuffi

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: oro Regno Unito con Aidan Heslop, Andrea Barnabà è nono (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.36 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con la cronaca della finale dei Tuffi dalle grandi altezze dei Mondiali di Doha 2024 su OA Sport. 10.34 Per Andrea Barnabà c’è invece il nono posto finale con 325.05 punti, Davide Baraldi è dodicesimo a 315.40. 10.33 119.60 per Hunt che è secondo, argento dunque per la Francia, arriva il primo oro in carriera per il britannico Aidan Heslop con uno spettacolare tuffo finale. Bronzo Romania con Catalin-Petru Preda. 10.31 137.70 per il romeno Petru Preda che si assicura il podio balzando al ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con la cronaca della finale deidalledeidi Dohasu OA Sport. 10.34 Perc’è invece ilposto finale con 325.05 punti, Davide Baraldi è dodicesimo a 315.40. 10.33 119.60 per Hunt che è secondo, argento dunque per la Francia, arriva il primo oro in carriera per il britannicocon uno spettacolare tuffo finale. Bronzo Romania con Catalin-Petru Preda. 10.31 137.70 per il romeno Petru Preda che si assicura il podio balzando al ...

