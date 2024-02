le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live . In onda avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi preparati per vivere l'emozione della finale 10m Maschile di tuffi

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: inizia la terza rotazione (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.06 68.40 per il giovane canadese classe 2003, tocca allo spagnolo Carlos Gimeno. 09.04 68.40 per il neozelandese Braden Rumpit, ora Frederic Gagne (Canada). 09.03 90.00 per Prigorov con un tuffo che per questa terza rotazione sarà bloccato ad un coefficiente prestabilito di 3.6. 09.02 A partire sarà l’ucraino Oleksiy Prigorov, decimo in graduatoria. 09.00 Tra pochi minuti si parte. 08.55 Gli azzurri Andrea Barnabà e Davide Baraldi, rispettivamente undicesimo e dodicesimo nella graduatoria porvvisoria, andranno invece assalto della top ten. 08.45 Si assegnano le medaglie per quanto riguarda i Tuffi dai 27 metri al maschile con il francese Gary Hunt che guida la classifica dopo le prime due rotazioni davanti al britannico Aidan Heslop e al romeno ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.06 68.40 per il giovane canadese classe 2003, tocca allo spagnolo Carlos Gimeno. 09.04 68.40 per il neozelandese Braden Rumpit, ora Frederic Gagne (Canada). 09.03 90.00 per Prigorov con un tuffo che per questasarà bloccato ad un coefficiente prestabilito di 3.6. 09.02 A partire sarà l’ucraino Oleksiy Prigorov, decimo in graduatoria. 09.00 Tra pochi minuti si parte. 08.55 Gli azzurri Andrea Barnabà e Davide Baraldi, rispettivamente undicesimo e dodicesimo nella graduatoria porvvisoria, andranno invece assalto della top ten. 08.45 Si assegnano le medaglie per quanto riguarda idai 27 metri al maschile con il francese Gary Hunt che guida la classifica dopo le prime due rotazioni davanti al britannico Aidan Heslop e al romeno ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza