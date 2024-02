LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2024 in DIRETTA | Gary Hunt ipoteca l’oro | Andrea Barnabà all’assalto della top-ten

le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live . In onda avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi preparati per vivere l'emozione della finale 10m Maschile di tuffi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.40 Si chiude dunque la terza rotazione. 09.39 48.60 per Duval. 09.38 51.00 per Halbisch, lo svizzero Jean-David Duval chiuderà questa terza rotazione. 09.36 64.75 per Nevinhlovskyi, tocca al tedesco Manuel Tobias Halbisch. 09.35 56.10 per Choi, tocca all’ucraino Vadym Nevinhlovskyi. 09.33 81.00 per Garcia Selis, ora il coreano Choi. 09.31 81.00 per Lazeroff, tocca al colombiano Miguel Garcia Celis. 09.30 70.20 per Lichtenstein, ora ancora Usa con Scott Lazeroff. 09.29 68.40 per Schafer, ora lo statunitense James Lichtenstein. 09.27 82.80 per l’altro messicano Martinez Cabral, tocca allo svizzero Pierrick Schafer. 09.26 Ottimo 90.00 per il messicano Sergio Guzman che rientra in zona medaglie. 09.24 88.20 perche prenota la medaglia d’oro portando a 21 il vantaggio sulla seconda piazza di ...